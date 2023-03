Jugador del Bayern: “Me siento solo, soy un perdedor popular”

El canadiense Alphonso Boyle Davies, actual jugador del Bayern Munich, quien parecía tener una vida feliz, titular en su equipo y considerado uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, hizo unas declaraciones a través de su cuenta de Twitch en las que sorprendió a todos sus seguidores ya que reveló que se siente solo.

El futbolista de 22 años, reconoció que no está atravesando un buen momento: “Es un poco preocupante no tener algo que hacer, sobre todo cuando todos tus amigos tienen trabajo. No tengo familia, mi novia no vive conmigo. Estoy solo”, declaró.

Además, agregó que se siente un perdedor. “Puedo tener, quizá, como unos cinco amigos. Soy un perdedor popular”.

Hablando de su profesión enfatizó en que “la vida como futbolista profesional es genial para relajarse y disfrutar. Pero tras el entrenamiento no hay nada que hacer”.

Alphonso Davies se mudó a Alemania en 2018 y desde entonces ha sufrido la otra realidad de su envidiable profesión, la soledad.