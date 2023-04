Jugador de Platense: “Mi salida no fue por bajo rendimiento o indisciplina”

Este lunes 10 de abril, Club Deportivo Platense hizo oficial a través de un comunicado en redes sociales que los jugadores Carlos Anzora y Elvin Alvarado dejaban de formar parte de plantilla del equipo, sin dar mayor explicación del por qué.

El presidente de Platense, Carlos Burgos, habló este martes sobre el tema con El Gráfico y explicó que la separación de ambos futbolistas se debió a temas disciplinarios.

“Son temas disciplinarios o conductuales y por ética profesional son cosas que se manejan internamente en cualquier empresa o equipo de fútbol”, mencionó Burgos.

Agregó que “el jugador debe ser consciente de todos sus errores”.

Ante esto, Elvin Alvarado se pronunció de igual forma en su cuenta de Facebook este martes por la noche, aclarando que salir del conjunto viroleño no fue por bajo rendimiento o por temas disciplinarios.

“El día después del partido contra FAS llegaron los presidentes y otros directivos a faltar el respeto amenazando a todo el grupo mencionando cosas que uno como jugador sabe que no sirven para la situación que está el equipo”, inició en su publicación.

Alvarado relata que lo que hizo fue pedir la palabra y mencionó que hacer ese tipo de cosas no ayudaba al grupo. “No era el momento, se los hice ver, de hablar ese tipo de cosas y vino el directivo me dijo que si no me gustaba que me fuera”, detalló.

Para finalizar, el jugador de 24 años agregó “encima de esto estoy lesionado y en el partido contra FAS intenté hacer el esfuerzo dado, no pude y resentí la lesión, no es que me moleste que entre de cambio y por eso me salí, me quitan y yo aún ni me recupero de mi lesión”.

Esta temporada del Platense ha sido la más complicada en cuanto a resultados negativos desde que subieron nuevamente a Primera División, sumando ocho derrotas en lo que va del Clausura 2023. Este miércoles el equipo gallero visitará a Santa Tecla.