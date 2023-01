Joao: “El Chelsea es uno de los clubes más grandes del mundo”

El portugués Joao Félix, nuevo fichaje del Chelsea, aseguró que el conjunto de Stamford Bridge es “uno de los clubes más grandes del mundo” y que está muy contento de haber llegado.

En sus primeras declaraciones como jugador del Chelsea, el atacante afirmó que está en Londres para ayudar a los “Blues” a conseguir sus objetivos.

“El Chelsea es uno de los clubes más grandes del mundo y espero ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Estoy muy contento de estar aquí y con muchas ganas de jugar en Stamford Bridge”, dijo el portugués.

Además, admitió que ahora que está en el club inglés quiere “tener el balón” y “jugar con alegría”, esto luego de no estar contento con su papel en el Atlético de Madrid del “Cholo” Simeone.

Félix firmó un contrato de cesión hasta final de temporada por el que el Chelsea pagó algo más de 12 millones de euros al equipo rojiblanco.

Después del anuncio oficial de la cesión, este miércoles, Félix se entrenó junto al resto de sus compañeros por primera vez, tal y como confirmó su nuevo técnico, Graham Potter.

“Es bueno que ya esté entrenando”, dijo el entrenador inglés. “Sabemos que está listo para jugar, está en forma, luego hay también incertidumbres, porque está cambiando de país, pero tiene mucha confianza”, añadió.

Potter admitió que aún no sabe si el portugués podrá formar parte del equipo que se medirá este jueves con el Fulham, ya que tienen que solventar la documentación necesaria para ello y poder inscribir a Joao Félix en la Premier League.

The time is now! 👊

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 11, 2023