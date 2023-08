Iniesta fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Emirates Club

El centrocampista Andrés Iniesta, leyenda del FC Barcelona y de la selección española, afirmó este miércoles durante su presentación como nuevo jugador del Emirates Club de Emiratos Árabes Unidos que tiene “ilusión por seguir disfrutando del fútbol” y aseguró que su fichaje es “un nuevo reto” para él y su familia.

“Para mi y mi familia es un nuevo reto, un nuevo capitulo, un nuevo ‘challenge’ en nuestra vida. Vengo con toda la ilusión del mundo, igual que cuando estuve en Barcelona o cuando fui a Japón. Tengo ilusión por seguir disfrutando del fútbol”, dijo Iniesta durante la conferencia de prensa de su presentación en la ciudad emiratí de Ras al Khaimah.

A sus 39 años y tras veinte como futbolista profesional, aseguró que hará lo posible “por ayudar a los compañeros” y a que el Emirates FC, uno de los cinco equipos más grandes del país, “crezca”.

Durante la presentación, que tuvo una gran expectación y a la que acudió con toda su familia, Iniesta firmó un contrato de un año con opción de ser renovado.

Asimismo, el de Fuentealbilla dio alguna pista sobre su futuro tras retirarse como futbolista profesional.

“Hay muchas otras cosas aparte del fútbol que me apasionan, como es la formación de los niños, el crecimiento en el deporte, en el fútbol. También hace años que tenemos nuestras academias y queremos seguir a que eso siga creciendo”, indicó el español.

Preguntado sobre por qué decidió fichar por el club emiratí en vez de por otros equipos de Arabia Saudí o con el Inter Miami de Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets, dijo que lo que más le convenció fue “el proyecto” y “las ganas” del club para tenerlo en sus filas.

“Cuando salí de Japón, agradezco el interés que ha tenido mucha gente en poder contar conmigo, pero finalmente aquí sentí que querían que estuviese, mucha confianza del presidente y del club, no solo a nivel futbolístico sino en todos los sentidos, y eso ha sido fundamental”, afirmó Iniesta.

Sobre su llegada a Emiratos hace dos días, Iniesta dijo que recibió “muchísimo cariño”, lo que le dio a él y a su familia “mucha energía”.

“Soy una persona que para mi la familia es lo mas importante y se y estoy convencido de que aquí podremos disfrutar de esta nueva experiencia y podremos seguir disfrutando del fútbol”.

Nuevo club. Nuevo reto. La misma ilusión de siempre.

New club. New challenge. The same enthusiasm as always.

Vamos @Emirates_FC!!⚽️🇦🇪 pic.twitter.com/qs2aQWUaIO

— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) August 9, 2023