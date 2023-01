FIFA pide que cada país tenga un estadio con el nombre de Pelé

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llegó este lunes 2 de enero al velatorio de Edson Arantes do Nascimento “Pelé”, quien falleció el pasado jueves a los 82 años.

Infantino mencionó que “Pelé es eterno” y que uno de los mejores homenajes sería que cada país del mundo tuviera un estadio con el nombre del brasileño tres veces campeón mundial.

“Le vamos a pedir a cada federación en el mundo, 211 países, que nombren a uno de sus estadios con el nombre de Pelé, porque en 50 o 100 años cuando los niños pregunten ¿quién fue Pelé? tenemos que recordarlo en todas partes del mundo”, recalcó.

"UM ESTÁDIO EM CADA PAÍS DO MUNDO COM O NOME DE PELÉ". 🏟️ Gianni Infantino, presidente da FIFA disse que pedirá para que cada federação filiada homenageie Pelé com seu nome em um estádio. #PeléEterno 👑 pic.twitter.com/HYRcDlkRQv

— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 2, 2023