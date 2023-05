FESFUT no dará apoyo económico a Firpo por no prestar jugadores a la selecta

Este viernes 5 de mayo, en una conferencia de prensa del Presidente del Comité de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Humberto Sáenz Marinero, habló de diversos temas de interés en el fútbol nacional, abordó el caso de Luis Ángel Firpo.

El equipo pampero no prestó a dos jugadores de su plantel para el último de los microciclos convocado por el técnico de El Salvador, Hugo Pérez, que fue del domingo 30 de abril al miércoles 3 de mayo.

Los jugadores que no se hicieron presente a la convocatoria nacional fueron el delantero Styven Vásquez y el defensa Diego Flores.

Ante esto, Sáenz Marinero anunció que Firpo no recibiría apoyo económico. “Hemos decidido no dar el apoyo económico que se había acordado al equipo (Firpo) que no facilitó el préstamo de sus jugadores al último microciclo de la selección”, afirmó.

“El Comité ha decidido por esta vez, limitarse a descontar la contribución económica que proporcionalmente le corresponde al club incumplidor”, escribió Sáenz en su cuenta de Twitter.

Además, agregó que si tuvo conversaciones con el presidente de Firpo, Juan Pablo Herrera, acordando el préstamo de jugadores previo a la convocatoria.