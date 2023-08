El portugués Bernardo Silva renovó con el City hasta 2026

El internacional portugués Bernardo Silva, futbolista del Manchester City, ha renovado su contrato con el conjunto inglés hasta 2026.

Silva, de 29 años, terminaba contrato en junio de 2025 y en los últimos mercados se le había relacionado con otros clubes, en especial el Barcelona.

Sin embargo, el portugués, tras conquistar el “triplete” la temporada pasada, ha decidido seguir a las órdenes de Pep Guardiola y renovar su contrato un año más.

En su tiempo en el City, Bernardo ha disputado 308 partidos y ha ganado cinco Premier League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga, dos Community Shield y una Champions League, además de anotar 55 goles.

“He pasado seis años increíbles en el Manchester City y estoy encantado de extender mi etapa aquí”, dijo Silva, que llegó al City en 2017, procedente del Benfica.

“Ganar el triplete la temporada pasada fue muy especial y es emocionante formar parte de una plantilla con tanta hambre y pasión. El éxito te hace querer más y este club me da la oportunidad de seguir ganando”, añadió el portugués.

.@BernardoCSilva has extended his contract at City until 2026! ✍️ pic.twitter.com/lGyZ4I3lI0

— Manchester City (@ManCity) August 23, 2023