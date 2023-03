El Barcelona lucirá el logo de Rosalía en el clásico liguero

El segundo clásico español de la temporada entre el Barcelona, líder de LaLiga, y el Real Madrid, segundo en la tabla, se disputará el próximo 19 de marzo en el Spotify Camp Nou a las 2:00 p.m en hora de El Salvador.

En el primer enfrentamiento en el Santiago Bernabéu, el conjunto azulgrana también lució el logo de un cantante en su camiseta, en ese caso fue el del rapero canadiense conocido como “Drake”. El resultado fue una victoria del Real Madrid con marcador de 3-1.

En el próximo duelo, el Barcelona volverá a vestir una camiseta especial, ahora será el turno de lucir el logo de la cantante española “Rosalía”, según informó el medio Rac 1.

Este tipo de camisetas “especiales” son parte del acuerdo comercial que el conjunto dirigido por Xavi Hernández tiene con Spotify.

Barcelona will wear shirts with Rosalía's logo on them for March 19's El Clásico as part of their agreement with Spotify, per multiple reports 🎵 pic.twitter.com/wX1YEQhOs6

— B/R Football (@brfootball) March 8, 2023