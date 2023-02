Damaris Quelez: larga trayectoria de logros en el fútbol internacional y nacional

Damaris Beatriz Quelez Jiménez, salvadoreña de 31 años, es actual campeona del fútbol femenino con Santa Tecla y actual campeona goleadora, quien anotó 24 tantos en 10 jornadas en el pasado torneo Apertura 2022.

Familia y sus primeros pasos en el fútbol

Damaris proviene de una familia numerosa, tiene cuatro hermanos y una hermana. Admitió que a ella no le gustaba el fútbol, a ella le gustaba el softball. “Por obligación me tocaba ir a jugar, porque si no iba a mi hermano menor no le daban permiso, él siempre me andaba de un lado para otro”, recalcó.

Relata que al estar rodeada de varones, el hermano menor que siempre acompañaba, la obligaba a jugar descalza y en aquellos años de su niñez, armaban una cancha con dos piedras y así comenzó a jugar fútbol.

Posteriormente, un señor llamado Ricardo Vinicio Guerrero del Liceo Cristiano “Reverendo Juan Bueno”, llegó a verla y le dijo que si estaba interesada en estudiar y de la misma manera, jugar para el colegio en los Juegos Estudiantiles. Así fue como obtuvo una beca desde séptimo grado hasta bachillerato, ya que sus padres tampoco poseían muchos recursos para pagarle un colegio.

Trayectoria por Guatemala

Damaris también jugó en la selección de El Salvador en varias categorías y así fue como la vieron jugar para poder irse a la liga de Guatemala. “Llegué a jugar ahí con otras compañeras y estuve 8 años jugando para los equipos guatemaltecos, donde logré 7 campeonatos y 4 trofeos de campeona goleadora”, comentó.

Llegó a Guatemala en 2012 y jugó en cinco equipos, su primera experiencia fue con el Deportivo Jutiapanecas y luego pasó al Deportivo Achuapa. El tercer equipo fue el Deportivo Amatitlán, para después jugar en el Deportivo Sacachispas y de último estuvo en el Deportivo Xelajú.

Con relación a las diferencias entre el fútbol guatemalteco y el salvadoreño, Damaris mencionó “Dan apoyo en todos sentidos, iniciando con que te dan donde quedarte, los alimentos y el incentivo económico, los viáticos, que son de las cosas más importantes”.

Trayectoria en el fútbol femenino de El Salvador

En el país inició jugando con Municipal Limeño, equipo de Santa Rosa de Lima, donde quedó campeona goleadora, pero no se le dio ganar el título. Posteriormente, tuvo la oportunidad de jugar en FAS, pero en el primer torneo no se le dio el traspaso internacional, por lo que no pudo disputar un partido. En el siguiente torneo logró jugar, quedando otra vez campeona goleadora, sin embargo, tampoco se le dio el trofeo.

Después de dos intentos fallidos, la siguiente temporada obtuvo el ansiado el título y nuevamente el campeonato goleador con las tigrillas.

En esta última temporada fue jugadora de Santa Tecla, el equipo tecleño se reforzó de la mejor manera para ganar el título. El objetivo se logró, disputaron la final contra Alianza Women y Damaris entró en la historia al anotar en la final y ser parte de las jugadoras que hicieron posible a Tecla ganar su primer título femenino.

“La decisión fue difícil porque mi familia me preguntaba por qué a ese equipo, ya se habían acostumbrado a verme en FAS, ellos que siempre están apoyándome”, explicó con respecto a su traspaso con las periquitas.

“Mi plan estaba en regresar a Guatemala, pero mis compañeras me convencieron de quedarme. Me dijeron que ganáramos la copa juntas y que después me fuera”, enfatizó.

En 2019 ganó el Premio Cancha a “Mejor Futbolista” y fue la primera vez que El Diario de Hoy entregaba ese premio al fútbol femenino. Mientras que este año, ganó el premio “Mujer Gol” de El Gráfico, también primera edición del reconocimiento.

Trabajo relacionado al fútbol

Desde el 2016, Damaris trabaja en el Instituto Municipal de Deportes y Recreación (IMDER), lo cual comenta que llegó también por el fútbol. “Me dijeron que quizás no podían pagarme por jugar, pero que podía trabajar en la escuela y desde el 2016 inicié como monitora”, contó.

En historia, comenta que nunca se imaginó estar del otro lado. “No pensé que después de ser alumna, me iba a tocar tener alumnos a mí y ser una monitora, entonces desde ahí ha sido algo bonito”.

Sueños cumplidos y futuro

El mayor sueño de Damaris era quedar campeona aquí en El Salvador. “Jugar fuera de nuestro país es un paso grande, pero me faltaba la liga de acá, ese era mi sueño”, recalcó.

“En lo personal quería retirarme con un campeonato y para mí el último fue muy especial, ganarlo con mis amigas”, dijo Damaris.

Con relación a su futuro, dice que desea enfocarse en su trabajo. “Me han apoyado y ahora es lo que me queda, lo seguro y pues siempre estaré ahí en el mundo del fútbol”.

“Ya casi es el momento de retirarme porque siento resentimiento en el cuerpo”, agregó.