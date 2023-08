Brasil convoca a Raphinha para suplir a Vinicius en las eliminatorias del Mundial

El delantero del Barcelona, Raphinha, sustituirá a Vinicius Júnior en la selección brasileña en los partidos de las eliminatorias para el Mundial de 2026, debido a la lesión del atacante del Real Madrid, según anunció este martes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Vinicius Júnior se lesionó en la región posterior del muslo derecho durante un partido de la liga española disputado el pasado fin de semana.

Brasil comenzará su camino hacia el Mundial de 2026, que se celebrará de forma conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, el 8 de septiembre ante Bolivia, en la ciudad de Belém, y cuatro días más tarde se enfrentará a Perú, en Lima.

La lista de convocados, la primera de Fernando Diniz al frente de la Canarinha, está liderada por Neymar, quien acaba de fichar por el Al Ahli de Arabia Saudita.

O atacante Vinicius Jr, do Real Madrid, foi desconvocado da Seleção Brasileira Principal. O médico da Seleção, Dr. Rodrigo Lasmar, entrou em contato com o departamento médico do Real Madrid, que enviou o laudo dos exames.

Foi atestada a lesão muscular na região posterior da coxa… pic.twitter.com/XLqa8LMVVR

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 29, 2023