Benzema ficha con el club Al Ittihad por tres temporadas

El club de Arabia Saudita, Al Ittihad, anunció este martes 6 de junio el fichaje del delantero francés Karim Benzema hasta 2026, esto después de que el que era capitán del Real Madrid se despidiera de su afición tras 14 temporadas.

“Estoy emocionado por veros en Yeda”, dijo el francés en el vídeo del anuncio oficial en referencia a la ciudad costera saudí que es sede de su próximo equipo durante las tres próximas temporadas.

“Benzema es del Ittihad”, aseguró en un escueto tuit el club saudí en su cuenta oficial de Twitter, que presentó un vídeo de Benzema firmando su nuevo contrato junto a la equipación negra y amarilla que llevará y en la que se mostró el número 2026.

Karim Benzema se despidió este martes del Real Madrid como el jugador con más títulos de la historia del club blanco, orgulloso de haber hecho historia en “el mejor club del mundo”, admitiendo que su “sueño” era retirarse de blanco, pero decantándose por “otra oportunidad” que se le abre en el fútbol árabe.

Benzema se une así a otros astros del fútbol, como Cristiano Ronaldo, que la liga saudí está reclutando por millones de euros en su nueva campaña para promocionar el país.

Se desconoce la cifra que cobrará Benzema, aunque esta semana la televisión estatal saudí “Al Ijbariya” indicó que se trata de un contrato “récord”, sin dar más detalles.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB

— Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023