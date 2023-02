Arabia Saudita será la sede del Mundial de Clubes 2023

La Federación de Fútbol de Arabia Saudita anunció este martes 14 de febrero que el reino árabe acogerá el próximo Mundial de Clubes de la FIFA, que se disputará entre el 12 y el 22 de diciembre de 2023.

La federación anunció en su cuenta de Twitter que la FIFA los eligió para acoger este campeonato, que enfrenta a los campeones de cada continente y cuyo ganador se proclama como mejor club del planeta.

El último vencedor de este torneo fue el Real Madrid, actual campeón de la Liga de Campeones (Champions League) y LaLiga española, tras vencer el pasado 11 de febrero a precisamente el Al Hilal saudí, vencedor de la Champions asiática, en una entretenida final que culminó con marcador de 5-3 para los merengues.

El país de Medio Oriente ha estado luchando en los últimos años por atraer grandes espectáculos y eventos para diversificar su economía, fuertemente dependiente del petróleo, mientras que distintas Organizaciones No Gubernamentales denuncian que las autoridades saudíes pretenden lavar su imagen con sus nuevas ofertas de ocio.

Este anuncio se produce después de que el Gobierno de Grecia confirmara la semana pasada que está en contacto con las autoridades de Arabia Saudí y Egipto para estudiar una candidatura conjunta para organizar el Mundial de 2030.

El reciente fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr saudí fue interpretado en un inicio como una forma de ganar puntos de cara a acoger ese torneo, considerado uno de los espectáculos deportivos más importantes del planeta, pero las autoridades saudíes lo desmintieron.

🏆 🇸🇦 After a #ClubWC to remember for Al Hilal – having reached the final – the tournament is now coming to them.

12-22 December 2023, the FIFA Club World Cup heads to Saudi Arabia for the first time.

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 14, 2023