N’Golo Kanté se perderá el Mundial de Catar

N’Golo Kanté, centrocampista del Chelsea, será baja de la actual campeona del mundo Francia para el Mundial de Catar que empieza en poco más de un mes, esto debido a los problemas físicos que arrastra en los isquiotibiales, según anunciaron este viernes los medios franceses.

L’Equipe informó que Kanté NO disputará el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Francia. Una lesión en los isquiotibiales impedirá que llegue a la próxima Copa del Mundo. El conjunto galo no contará con uno de sus referentes (importantísimo en Rusia 2018). BAJA SENSIBLE. pic.twitter.com/rnXA91jYRG

