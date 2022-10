La pingüino Tazuni será la mascota oficial del Mundial femenino

Una pingüino de nombre “Tazuni” será la mascota oficial de la Copa Mundial Femenina que se disputará en Australia y Aotearoa, Nueva Zelanda, en 2023.

El nombre Tazuni es una combinación de su hogar, el mar de Tasmania, y de la palabra «unidad», y su primera aparición en vivo tendrá lugar en el sorteo del torneo que se realizará el 22 de octubre en Auckland/Tāmaki Makaurau.

Tazuni —basada en el pingüino «Eudyptula minor», especie endémica de Aotearoa Nueva Zelanda y Australia— es la representante perfecta de la región anfitriona y ayudará a llevar la emoción de este esperado torneo a una nueva generación de aficionados”, según los organizadores.

Introducing Tazuni! 🐧🤗

The official mascot of the #FIFAWWC 2023!#BeyondGreatness

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 18, 2022