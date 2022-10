¿Hugo Pérez a la MLS?

Este lunes por la tarde medios estadounidenses mencionaron que Hugo Pérez está en la mira de un equipo de la Major League Soccer (MLS), específicamente del Houston Dynamo.

A través de la página oficial de la MLS (MLSsoccer.com) y por información del periodista Tom Bogert se dieron a conocer los acercamientos, donde se menciona que Pérez fue entrevistado. Sin embargo, a Ben Olsen también le realizaron una entrevista en persona para el trabajo como entrenador del equipo antes mencionado.

Sources can confirm: Ben Olson has interviewed for Houston Dynamo job. He's been in Houston to meet in person.

I can also add, per sources, that El Salvador manager Hugo Perez has been interviewed as well. https://t.co/XsPhwDBqEc

— Tom Bogert (@tombogert) October 24, 2022