Harold Osorio, ex jugador de Alianza, se incorporó al Chicago Fire II

El ex jugador de Alianza y seleccionado sub-20, Harold Osorio, tuvo que esperar para poder unirse al Chicago Fire II de la Major League Soccer (MLS) Next Pro, debido a trámites de permisos que no lo dejaban unirse al club de Estados Unidos.

Pero la mañana de este martes el club publicó un video a través de su cuenta de Twitter donde aparece Osorio, ya incorporado al equipo, quien brindó su primer mensaje a los aficionados del Fire.

🚨🚨 LOOK WHO'S HERE 🚨🚨 Bienvenido a casa, @H_osorioo 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/07qmFd95tP — Chicago Fire FC II (@ChicagoFireFCII) October 11, 2022

En agosto se hizo oficial la contratación y el tiempo en que se mantuvo en El Salvador esperando unirse al club estadounidense, formaba parte de las concentraciones y entrenos con Alianza.

Su rendimiento desde la reserva aliancista y luego en el Pre mundial sub-20 con la selección fue parte importante para realizarse el traspaso entre los clubes.