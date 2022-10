Gonzalo Higuaín se retiró del fútbol con el Inter Miami

Gonzalo Higuaín había anunciado que esta sería su última etapa como futbolista y este lunes disputó su último partido como futbolista profesional. Fue en la derrota de Inter Miami por 3-0 frente a un sólido New York City que avanzó a la próxima fase de los playoffs de la MLS.

Los liderados por Phil Neville, que venían de perder por 3-1 a Montreal en el cierre de la fase regular, sumaron sostuvieron la constante presión del rival durante el primer tiempo en el Citi Field y así el partido se fue al descanso sin goles. Higuaín tuvo una oportunidad para abrir el marcador, pero se anuló el gol por posición adelantada.

Este partido fue el último como futbolista profesional para el “Pipita”, quien cierra una carrera exitosa con 366 goles, 127 asistencias y 14 títulos. De la misma manera, se mantiene como el quinto máximo goleador de la Selección de Argentina con 32 goles.

“I was very happy at this club and am very grateful to everyone at Inter Miami” – Gonzalo Higuaín

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 18, 2022