España y Portugal acogen a Ucrania en la candidatura para el Mundial 2030

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) confirmaron hoy que Ucrania se unirá a su candidatura conjunta para organizar la Copa Mundial de Fútbol en 2030, en un proyecto que cuenta con el “apoyo incondicional de la UEFA” en una “situación excepcional”.

El presidente de la Federación Ucraniana de Fútbol, Andriy Pavelko, estuvo presente al realizarse el anuncio en la ciudad suiza de Nyon, junto a los titulares de la española, Luis Rubiales, y de la portuguesa, Fernando Gomes.

Los dos presidentes de las federaciones ibéricas entienden que “no hay nada mejor que un Mundial de fútbol para transmitir con fuerza un mensaje que sirva como fuente de inspiración en el futuro”.

OFFICIAL: Ukraine has joined Spain and Portugal’s bid to co-host the 2030 Men's World Cup 🏆 pic.twitter.com/7QRwsteuvs

— B/R Football (@brfootball) October 5, 2022