Derrota de Alianza con la ausencia de Zelaya 

Los albos enfrentaron su penúltimo partido de la fase de grupos del Apertura 2022 ya clasificados a los cuartos de final, mientras que Santa Tecla buscaba la clasificación luego de una fase irregular.

Con la baja de Rodolfo Zelaya, Alianza salió con un 11 apostando otra vez por Emerson Mauricio y en la portería por Sergio Sibrían, joven promesa bajo los tres palos, que salió titular debido a que Marko González se lesionó en el calentamiento previo.

Con la presión de su lado, los tecleños presionaron desde el primer minuto y generaron una de peligro que tapó muy bien Sergio Sibrián. Fue en el minuto 10 que se movió el marcador para los visitantes, mala marca de Bryan Tamacas que dejó libre a Víctor García para anotar el 0-1.

Golpe para Alianza que también sufrió el cambio obligado de Óscar Rodríguez por lesión al minuto 37 dando ingreso a Isaac Portillo. El marcador terminó 0-1 al medio tiempo.

Para la segunda parte, la lluvia se hizo presente en Las Delicias de manera intensa. El complemento estuvo marcado por las faltas que paraban el desarrollo del mismo.

Con un arbitraje de Jaime Herrera irregular, Alianza no se encontraba en la cancha para marcar, los albos tuvieron oportunidades de gol y la pelota no quería entrar para los de Adonay Martínez. Tres postes en la portería de Joel Almeida y llegadas que no se concretaban.

El partido terminó a favor de los tecleños, lo que les da vida en la lucha por clasificar a la otra ronda. Este domingo, Alianza tiene una cita en el Óscar Quiteño para enfrentar a FAS y así intentar cerrar de buena forma esta fase.