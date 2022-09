Nadal y Federer jugarán juntos este viernes

El suizo Roger Federer se despedirá del tenis profesional con un partido de dobles junto al español Rafael Nadal dentro del marco de la Laver Cup de Londres.

El orden de juego de este viernes desveló la esperada pareja, que ya compitió en la primera edición de la Laver, en Praga 2017. Los rivales de Federer y Nadal serán los estadounidenses Jack Sock y Frances Tiafoe.

El partido se disputará el viernes, en el turno de noche, después de un duelo de individuales entre Andy Murray y Alex de Minaur que arrancará a las 19:00 hora local.

Tomorrow night. My last match. Doubles with @RafaelNadal 💪🏽❤️ https://t.co/7yPwmtvTiJ

— Roger Federer (@rogerfederer) September 22, 2022