Michell Mercado vestirá de azul y blanco

El director técnico de El Salvador, Hugo Pérez, dio a conocer este martes por la noche la lista previa de los jugadores convocados para el partido amistoso ante Perú del próximo 27 de septiembre en Estados Unidos.

Michell Mercado y Bryan Gil, son los nuevos nombres que figuran en la convocatoria, ambos jugadores ya habían estado en la órbita del seleccionador.

El proceso de nacionalización del delantero colombiano de Alianza había estado en pausa, pero él entregó documentación y estaba a la espera de poder ser incluido en la selección salvadoreña.

“Estoy esperando la oportunidad de poderme nacionalizar para ocupar la plaza de nacional, no es mi país, pero tengo mi familia aquí y me siento un salvadoreño más, la verdad, por todo lo que me ha dado”, expresó el año pasado en el programa Alianza Radio.

De esta lista saldrá la convocatoria oficial para el juego ante los peruanos a final de mes, la cual se espera conocer en los próximos días.