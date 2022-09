Michell Mercado no jugará ante Perú

El director técnico de la selecta, Hugo Pérez, dio a conocer esta mañana que el jugador Michell Mercado no estará disponible en la convocatoria para el partido ante la similar de Perú a disputarse en Estados Unidos.

La razón es debido a que Mercado no cuenta todavía con la ciudadanía salvadoreña y a sugerencia del presidente del Comité de Regularización, Humberto Sáenz Marinero, el extremo no jugará para no tener “algún problema con FIFA”, aunque señaló que esperan convocarlo en futuras concentraciones, una vez que ya haya completado su respectivo trámite.

Sáenz Marinero que visitó al plantel de El Salvador el domingo por la tarde, está teniendo acercamiento para trabajar por las mejoras en el fútbol salvadoreño.

El titular del Comité de Regularización, Dr. @hsaenzm sostuvo, esta tarde, su primer acercamiento con Cuerpo Técnico y jugadores de #LaSelecta concentrados en Washington, expresó un mensaje de optimismo y reiteró el compromiso de trabajar en pro de la institución y Selecciones. pic.twitter.com/oEeiehQ8UR — FESFUT (@fesfut_sv) September 26, 2022

“(Michell Mercado) se encuentra bien, pero el problema es que no va poder a jugar el martes porque nosotros pensábamos que la ciudadanía de él estaba en camino, pero el presidente Humberto Sáenz verificó eso y lamentablemente todavía no está, entonces él al regresar tendrá que arreglar eso para poderlo tomar en cuenta”, expresó el técnico, Hugo Pérez.

Además, agregó que “él no tiene pasaporte salvadoreño ahorita y tampoco ha empezado el trámite. Nosotros pensábamos que ya estaba eso porque desde hace un año nosotros lo habíamos pedido. Ayer (domingo) hablé con el presidente y me dijo que lo más conveniente era no incluirlo porque podríamos tener algún problema con FIFA”.

Por el momento, se conoce que Mercado no regresará a El Salvador, se quedará hasta el viaje de regreso al país con todo el plantel.