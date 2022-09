La Premier League regresa este fin de semana

La Premier League volverá a la acción este próximo viernes luego del receso que hubo en el fútbol de Inglaterra por el fallecimiento de la Reina Isabel II, así lo dio a conocer la competencia a través de un comunicado de prensa que se publicó en su sitio oficial.

The #PL will resume this weekend after a pause to the season as a mark of respect following the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.

Seven of the 10 Matchweek 8 fixtures will be played, with three postponed due to events surrounding The Queen’s funeral.

— Premier League (@premierleague) September 12, 2022