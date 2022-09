¿La Premier League podría suspenderse este fin de semana?

La Reina Isabel II falleció este jueves y su deceso marca un antes y un después en la historia mundial. El fútbol de Inglaterra también recibirá un fuerte impacto ante este acontecimiento.

A lo largo de la historia, durante la Segunda Guerra Mundial y durante la pandemia de coronavirus se ha suspendido el máximo campeonato inglés, que se encuentra celebrando su 122. ª edición.

Aún es incierto si habrá un nuevo parón total del fútbol inglés ante la muerte de la cabeza de la corona de cara a la actividad de la fecha siete en la Premier League a desarrollarse este sábado 10 y domingo 11.

Algunos medios han hablado de un escenario probable, como es el caso de que los juegos se mantengan en los horarios y fechas establecidas. Lo que se realizaría es tener un minuto de silencio previo al inicio de cada juego y solamente los encuentros que coincidan con el funeral se aplazarían.

En las redes sociales de la Premier League aún no se ha anunciado ningún cambio, pero publicaron un emotivo mensaje por la triste perdida.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke

— Premier League (@premierleague) September 8, 2022