La Premier League expulsará a los aficionados que invadan el campo

La Premier League anunció este miércoles que vetará la entrada de aficionados que realicen actividades ilegales en los estadios, tales como usar elementos pirotécnicos e invadir el terreno de juego.

At a #PL Shareholders’ Meeting today, clubs unanimously agreed to introduce minimum-length bans for supporters who take part in anti-social and criminal behaviours at League stadiums

