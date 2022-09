Hugo Pérez: “Después de este partido haremos un análisis sobre varios jugadores”

Con un resultado de 1-4 a favor de los incas, la selecta terminó esta ventana FIFA encajando una goleada, encuentro amistoso disputado en el estadio Audi Field, en Washington.

La selección peruana se fue adelante en el minuto 18 con un gol en propia meta del defensor Eriq Zavaleta cuando trataba de alejar el peligro generado por Lapadula, quien ingresó nueve minutos antes. El delantero ítalo-peruano logró el segundo, de penalti a los 39.

El Salvador logró el empate a los 32 minutos, también con un penalti cobrado de gran manera por Alexander Larín, mientras que el extremo Bryan Reyna recibió premio a su gran debut con la selección peruana con un gol en el minuto 80 para el 1-3.

El experimentado Christian Cueva puso la cereza al pastel, con otro penalti lanzado a los 85 y sentenciando el 1-4. Los peruanos mostraron un equipo totalmente renovado en relación al que perdió por 1-0 contra México el sábado pasado.

Después de esta derrota, el técnico salvadoreño, Hugo Pérez fue muy crítico de cara a próximas convocatorias y partidos. Mencionó que le entristece perder de esta manera porque los jugadores han aprendido a competir, pero que eso no es suficiente.

“Después de este partido haremos un análisis sobre varios jugadores. No sé si nunca los volveré a convocar, pero tengo que probar a jugadores nuevos de la liga nacional para que tengan la oportunidad”, enfatizó.

El seleccionador no mencionó jugadores por el momento, porque aún no se conoce si habrá una fecha FIFA en noviembre, pero afirmó que cuando salga la lista se verá quienes estarán y quiénes no.

“Seguimos en el mismo camino de cometer errores que nos cuestan goles, me molesta que a este nivel sigamos repitiendo esas cosas que en un año y medio no se deben repetir”, concluyó.