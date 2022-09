Goran Pandev pone fin a su carrera deportiva

El delantero internacional macedonio Goran Pandev, exjugador del Inter de Milán, Lazio y Nápoles, anunció este jueves su retirada del fútbol profesional a los 39 años.

Pandev, que militó la pasada campaña en el Parma, conjunto de la Segunda División italiana, puso fin a una dilatada carrera, en la que destacó por su capacidad goleadora, como atestiguan los 101 goles que anotó en los casi quinientos partidos -493- que disputó en la Serie A.

“Miro hacia atrás y todavía no me parece real. Fue un viaje increíble. Llevo tantas emociones dentro de mí y quiero compartirlas con todos los que me apoyaron en este camino”, señaló Pandev en un emotivo mensaje difundido a través de sus redes sociales.

“Agradezco a mi familia, quienes fueron mi mayor apoyo; a mis padres y a mi hermano por hacer posible que yo alcance mi sueño; a todos los entrenadores, presidentes y directores por su confianza y por todo lo que aprendí de ellos y agradezco a todos mis fans desde el primero hasta el último. Termina un capítulo maravilloso y estoy feliz de compartirlo con ustedes. Con todo mi corazón, Goran”.

Inició su carrera futbolística en el Belasica madedonio desde donde dio el salto en julio de 2001 al fútbol italiano para recalar en el Inter de Milán, que lo cedió de manera sucesiva al Spezia y al Ancona.

Posteriormente, Pandev recaló en las filas de la Lazio, donde militó durante cinco temporadas, antes de regresar en el enero de 2010 al Inter de Milán, con quien se proclamó campeón de la Liga de Campeones.

Tras su paso por el conjunto “neroazurro” Goran Pandev jugó en el Nápoles, el Galatasaray turco y el Génova, antes de firmar en enero de 2022 con el Parma, equipo de la Serie B italiana, con quien disputó once encuentros en los que anotó un único gol.

Al finalizar su contrato con el Parma el macedonio puso fin de manera oficial este jueves a su carrera deportiva, en la que disputó un total de 122 partidos con la selección de Macedonia del Norte con la que anotó un total de 39 goles.

El más importante fue el que marcó en noviembre de 2020 ante Georgia y que permitió a Macedonia clasificarse por primera y única vez en su historia a la fase final de una Eurocopa.