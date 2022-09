FIFA abrirá nueva fase de venta de entradas para el Mundial

La FIFA abrirá este miércoles una nueva fase para la venta de entradas del Mundial de Qatar 2022, que estará abierta hasta que finalice la competición a través de su página web: fifa.com/es/tickets.

Cada aficionado podrá adquirir un máximo de seis entradas por partido y 60 en total. Se enviarán en formato electrónico, según indicó la FIFA, que a mediados de octubre publicará una aplicación para gestionar las localidades.

Además de esta aplicación, las autoridades cataríes exigen que todos los aficionados, tanto de Catar como del extranjero, soliciten la tarjeta digital Hayya, que es un permiso de entrada al estado de Catar que será necesario presentar junto a la entrada para acceder a los estadios.

