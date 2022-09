Ex jugadoras de FAS Femenino ficharon con Santa Tecla

La integración a la plantilla de Santa Tecla femenino de cuatro ex jugadoras de FAS, ha dejado muchos comentarios en las redes sociales y en la afición santaneca. Esto debido a que FAS Femenino ha sido uno de los equipos dominantes en los últimos años, junto a Alianza Women.

Las jugadoras que ya portarán la camiseta tecleña son Leyla González, Liliana Payés, Damaris Quelez y Francisca González. Se suman a ellas, Alejandra Herrera y Estefany Campos.

📝¡Estos son los nuevos rostros en nuestra femenina para el torneo Apertura 2022! ⚽ ¡Bienvenidas!🔵🟢#TeclaFemenina pic.twitter.com/Tl1v8UmmJt — Santa Tecla Fútbol Club (@santateclafc) September 26, 2022

La situación del equipo de occidente no está siendo la mejor, ya que han recibido críticas por el poco apoyo al fútbol femenino, a pesar de ser nuevos dirigentes. Esto ocurre luego de que se dio a conocer que las tigrillas viajaron a Costa Rica al Torneo Intercubles de UNCAF con carencias y mala logística. El deber deportivo lo cumplieron las jugadoras, consiguiendo un importante tercer lugar en el torneo internacional luego de vencer 4-2 en tanda de penales al Alajuelense, fue un logro para el fútbol femenino salvadoreño que se suma a las medallas de Alianza Women en el mismo torneo en el 2018 y 2019.

Cabe destacar que los problemas logísticos no solo surgieron en la ida a Costa Rica sino también en el viaje de regreso a El Salvador. Una de las integrantes mencionó a El Gráfico “tuvimos complicaciones en todo el viaje. No fueron las condiciones adecuadas. Desde que llegamos al hotel si nos daban los tres tiempos de comida pero durante el viaje no fue como tenía que ser, por lo menos en el regreso más que todo. En el desayuno solo nos dieron una galleta y un jugo, el almuerzo si nos lo dieron, pero no cenamos y tuvimos que desayunar hasta que llegamos a El Salvador”.

Varios aficionados han expresado su descontento, ya que mencionan que dichas jugadoras podrían haber dejado el equipo por la falta de apoyo y respuesta a lo ocurrido en el viaje al país tico.

Con estos fichajes, el equipo tecleño busca tener más protagonismo en la liga femenina que inicia este fin de semana y el objetivo claro, ser campeonas.