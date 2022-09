Carlos Alcaraz se proclama campeón del Abierto de Estados Unidos

El español Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Abierto de Estados Unidos, el primer “grande” de su carrera, y a los 19 años de edad se convirtió en el número uno del mundo más joven de siempre, tras vencer la final contra el noruego Casper Ruud.

Alcaraz triunfó por 6-4, 2-6, 7-6(1) y 6-3 en tres horas y 20 minutos ante Ruud para alcanzar la gloria en Nueva York, en la que es el campeón más joven desde la victoria de Pete Sampras en 1990.

El murciano puso la guinda a una temporada extraordinaria y tras conquistar los Masters 1.000 de Miami y Madrid y los títulos de Barcelona y Río de Janeiro, añadió a sus vitrinas el Abierto de Estados Unidos.

El tenista Rafa Nadal, uno de los más exitosos del mundo, felicitó a Carlos Alcaraz tras proclamarse campeón del Abierto de Estados Unidos y le ha augurado “muchas más” victorias.

“Felicidades, Carlos Alcaraz por tu primer Grand Slam y por el número 1 que es el colofón a tu primera gran temporada que estoy seguro serán muchas más!”, publicó Nadal en su cuenta de Twitter.

Great effort @CasperRuud98 !very proud of you! Tough luck today but amazing tournament and season! Keep going!

