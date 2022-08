VIDEO | ¡Indignante! Futbolista agrede brutalmente a árbitra tras sanción

En un nuevo episodio de indignación en el fútbol, ayer se reportó un hecho de violencia hacia una árbitra durante un partido de la tercera división en Argentina.

Un jugador de la tercera división de la Liga Regional de Fútbol del partido bonaerense de Tres Arroyos golpeó brutalmente a la árbitra Dalma Magali Cortaldi.

El video se viralizó en cuestión de minutos en redes sociales.

En las imágenes se observa a Cristian Tirone, futbolista de 34 años, sorprendiendo a la jueza propiciándole un golpe por la espalda a la altura de la cara.

Ella estaba realizando una amonestación en el escandaloso encuentro protagonizado por Deportivo Garmense e Independencia de Adolfo González Chñavez.

Durante una entrevista que realizó la árbitra a FM Urbana, medio argentino, declaró que “Jamás me habían agredido. El video está cortado, porque el jugador que había expulsado es el que me agrede. Él me había insultado y por eso le había mostrado la tarjeta roja. Nunca pensé que iba a suceder algo así. Cuando recibí el golpe, caí y a partir de ahí perdí el conocimiento. Si bien me levanté, no sé qué pasó porque estaba mareada”.

Además detalló que tendrá que pasar varios días en reposo por el golpe. “Cuando llegué al vestuario estuve mareada y con vómitos. Después de la atención que recibí en el hospital pude hacer la denuncia penal, porque esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol”, indicó Cortaldi.

Por su parte el hombre agresor, quien forma parte de Deportivo Garmense, fue detenido por el personal policial que se encontraba en la cancha y trasladado a una comisaría de la zona.

Ante este escenario el club publicó un comunicado en donde expresa su repudio por lo sucedido y además se puso a disposición de las autoridades.

Video: Tomado del twitter de @CLMerlo