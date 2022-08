VIDEO | Así respondió Florentino Pérez a aficionados que pedían el fichaje de Cristiano Ronaldo

Un grupo de aficionados Del Real Madrid abordaron a Florentino Pérez para solicitarle el fichaje de vuelta de Cristiano Ronaldo al equipo blanco.

No obstante, el presidente del club madridista no dudo en responder de una manera que quizás los fanáticos no esperaban.

“Firma al bicho”, “firma a Cristiano” decían los aficionados merengues a Florentino, quien detuvo su paso y respondió: “¿otra vez? ¿Con 38 años?”.

La contundente respuesta de Pérez dejo atónitos a los madridistas quienes perdieron la esperanza de verlo vestido nuevamente con el uniforme blanco.

Video: cortesía