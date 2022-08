Ronaldinho alborota un centro comercial de Quito al asistir a un concurso de fútbol

Ronaldinho Gaúcho alborotó este miércoles un concurrido centro comercial de Quito donde asistió como invitado a un concurso de fútbol-tenis y de habilidades dedicado a su figura, como parte de su visita a la capital de Ecuador para cumplir con compromisos publicitarios.

Con dos horas de retraso sobre la hora anunciada, Ronaldinho hizo su aparición ante la algarabía del público, que lo esperaba para verlo en persona y, con suerte, tomarse una foto con el exjugador de la selección de Brasil y de clubes como París Saint-Germain, Barcelona, Milan y Flamengo.

El astro brasileño fue el invitado de honor de una competición donde un grupo de jóvenes debía imitar los trucos de Ronaldinho con el balón y luego responder a preguntas sobre su carrera futbolística, como en cuántos clubes jugó o cuántas Copas del Mundo ganó.

“Para mí es una alegría saber que todo lo que he hecho en el fútbol le gusta a los niños. Eso me hace muy feliz”, reconoció Ronaldinho.

“Algunos no me han visto jugar, pero gracias a Internet conocen todo lo que he hecho”, añadió el exjugador, que se retiró en 2015 con la camiseta del Fluminense.

Ronaldinho valoró la técnica de los concursantes y agradeció el cariño recibido durante su visita a Quito, la segunda vez que llega a Ecuador desde que dejó el fútbol profesional.

La anterior ocasión que estuvo en Ecuador fue en 2016, cuando fue invitado a Guayaquil para enfundarse la camiseta del Barcelona en la popular Noche Amarilla, la velada de presentación de la plantilla ante su hinchada.

“La Noche Amarilla fue muy especial y la voy guardar en mi corazón toda mi vida. Igual que también voy a recordar este día. Me dan ganas de volver”, afirmó.

Los participantes en este concurso fueron elegidos en un concurso de habilidades que tuvo tanto modalidad presencial como virtual.

Un grupo de los concursantes fue seleccionado en pruebas realizadas en las previas de tres partidos de la liga de fútbol de Ecuador, mientras que el resto se clasificó al ser los más votados en videos subidos en redes sociales donde exhibían sus dotes para dominar la pelota.

Durante su visita a Quito, Ronaldinho también recibió un reconocimiento de la Cruz Roja Ecuatoriana, por parte de su Junta Provincial del Guayas, provincia situada en la costa sur de Ecuador, por formar parte de las actividades que realiza la institución.