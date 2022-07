VIDEO | Jugadores salvadoreños son la sensación en Miami FC

El Miami FC de la USL Championship volvió a dedicar una publicación a sus jugadores salvadoreños y a la afición que llega a apoyarlos, esta vez con un emotivo video donde lucen orgullosos la bandera azul y blanca.

Ahora, el club ya no les llamó “guanacos”, optando mejor por el gentilicio “salvadoreños” para ya no generar polémica en redes sociales, como sucedió la semana pasada cuando el club dedicó una publicación a los cuscatlecos con el título “Los Tres Guanacos”, acompañado de una fotografía con los tres jugadores abrazados, pero los aficionados no se lo tomaron en gracia.

“¡Los salvadoreños están presente!”, publicó el club.

Los jugadores cuscatlecos que juegan para Miami FC son el delantero Joaquín Rivas, Joshua Pérez, sobrino del técnico de la Selecta, Hugo Pérez, y el volante salvadoreño-estadounidense, Christian Sorto, jugador de 22 años nacido en Maryland, quien se incorporó al Miami FC en diciembre del año pasado.

Video de Twitter: @TheMiamiFC