Salvadoreño se va al Mundial de Catar 2022 con 71 años

Indescriptible. Así definió Mario Antonio Velásquez su emoción tras recibir el premio de la promoción “Lotería e INDES te llevan este 2022 al Mundial”, la cual le permitirá a él y a un acompañante disfrutar durante ocho días de la fiesta mundialista Catar 2022.

El premio consiste en los boletos aéreos de ida y vuelta de San Salvador hasta Catar, seis noches de alojamiento, boletos para dos partidos de la fase de grupo, categoría 1, Hayya Card que le brinda acceso al estadio de Qatar, $1,500 en efectivo para viáticos, seguro de viaje y derecho de equipaje.

“Para el INDES es un honor y un privilegio estar acompañando este gran momento y acompañando a don Mario, ganador de esta enorme oportunidad y experiencia única que va a vivir al irse al Mundial de Fútbol en Qatar”, comentó Juan José Gómez, gerente administrativo del INDES que este lunes entregó el premio junto a Fernando López, gerente comercial de la LNB.

“La Lotería se siente muy contenta de poder entregar este premio a don Mario, esperamos sea una gran experiencia la que usted viva junto a su acompañante. No tenemos duda que serán ocho días que vivirán una experiencia única”, dijo López

El sorteo fue realizado el 18 de julio en el que resultó ganador Mario Antonio Velásquez, quien tras recibir el premio enfatizó que vivir el Mundial Catar 2022 será una experiencia única.

“La emoción que uno siente al recibir un premio de esta naturaleza no se puede describir, sin embargo, estoy muy agradecido con la Lotería y el INDES por haber hecho esta promoción, siempre he sido fiel comprador de la Lotería y he recibido otros premios en diferente épocas y tiempos. No queda de más decir que este es uno de los mejores premios, porque ir a un Mundial de fútbol quizá es la única vez que lo voy a hacer”, explicó Velásquez, un capitalino de 71 años.