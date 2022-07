Michell Mercado, sin esperanza en selección: “No me necesitan”

El delantero colombiano Michell Mercado estuvo en la conferencia de prensa previo a la gira de Alianza por Estados Unidos y al ser preguntado sobre cómo marcha su proceso de nacionalización para que pueda ser elegible para Hugo Pérez y representar a El Salvador, el delantero se mostró muy triste y desanimado con las respuestas.

En las frases que dejó esa sensación están: “Si no me han dicho nada es porque no me necesitan”. “No me han ayudado ellos como selección”. “Creo que si no lo han hecho es porque no estoy apto para estar ahí” y “si ya no han tocado el tema es porque ya quedó al olvido”.

“Hasta el momento ya no me han dicho nada, entonces creo que si no me han dicho es porque no me necesitan, entonces ahorita mentalizarme con Alianza, que es lo más importante, y con selección si algún día me llegaran a necesitar, ahí voy a estar disponible, y creo que si no estoy es porque no me han ayudado ellos como selección, no me han dado ese empujón para estar ahí. Creo que si no lo han hecho es porque no estoy apto para estar ahí, entonces creo que ahorita es mejor mentalizarme con Alianza y hacer un buen torneo y quedar tricampeón”, manifestó.

Le explicamos que consultamos días atrás a Diego Henríquez, director deportivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, sobre cómo marcha su caso y explicó que darían trámite por intermedio de la Asamblea Legislativa para agilizar su proceso, tal como sucedió con los hermanos Gil Mosquera, quienes fueron nacionalizados por decreto.

El director deportivo dijo que estaba trabajando su caso con el diputado Denis Salinas y que esperaba que su pasaporte le saliera pronto, por lo menos a finales de julio.

Pero la reacción de Mercado fue la misma: de total desánimo y con la esperanza rota.

“Al principio fue así, pero llegó un momento en que ya no supe nada más de ese tema, entonces creo que si ya no se tocó ese tema, ya no me han dicho nada es porque realmente ya quedó así. Porque sí me pidieron documentos, los entregué, íbamos bien y en un momento a otro ya todo así, y creo que no me han buscado y ya no han tocado el tema es porque ese tema ya quedó al olvido”, indicó.

Cabe destacar que esto lo dijo Diego Henríquez antes del comunicado que publicó en sus redes sociales, informando que lleva todo este año trabajando sin contrato y que nadie del comité ejecutivo de la Fesfut se ha acercado para solventar el tema.

¿Qué piensan de las palabras de Michell Mercado? ¿Qué sensación les deja? ¿Nos olvidamos de verlo en la Selecta?