Fito Zelaya: “No se sabe si vamos a jugar o no”

Si bien la Primera División de Fútbol compartió anoche la programación de las jornadas 3 y 4 del torneo Apertura 2022, una incertidumbre si habrá futbol mañana y el fin de semana, debido a que no tienen el aval federativo, al estar suspendido de sus funciones el comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), desde el pasado viernes 15 de julio, por el Tribunal de Ética, Disciplina y Apelaciones del Deporte, creado por el INDES.

El gremio arbitral también dejó clara su postura de que los colegiados no se harán presentes en los partidos de la Primera División, hasta que no se reciba una autorización de los nombramientos por escrito y certificada por parte de la Fesfut.

Ante ello, los jugadores entrenan bajo incertidumbre, pues no saben si finalmente las autoridades lograrán solventar esta situación para reactivar el fútbol paralizado desde el pasado fin de semana en la jornada 2.

“Hemos estado trabajando bien, hemos hecho una buena pretemporada y ahora a espera a ver si mañana (miércoles) va a haber partido o no, porque ahorita hay una incertidumbre que no se sabe si vamos a jugar o no. Nosotros estamos preparados por si nos toca jugar el día de mañana”, manifestó esta tarde el delantero de Alianza, Fito Zelaya.

Video de Alianza FC

En la programación de la jornada 3 para este miércoles 20 de julio, Alianza recibe en el derbi capitalino a Atlético Marte en el estadio Cuscatlán a las7:15 p.m., FAS visita a Chalatenango en el Gregorio Martínez a las 3:30 p.m., Jocoro enfrenta al Santa Tecla a las 3:00 p.m. en Tierra de Fuego, Águila recibe en el Barraza al Platense a las 7:00 p.m. Firpo se medirá contra Once Deportivo a las 7:00 p.m. en Usulután y Dragón visita al Metapán en el Calero Suárez a las 7:30 p.m.

“Nosotros para eso entrenamos y debemos tener en cuenta en cada uno de los juegos todas las variables existentes, a veces sucede por el clima, pero nosotros de igual manera estamos preparados y aptos para realizar cualquier actividad, independiente del clima en el cual se desarrolle”, manifestó el preparador físico de Alianza, Mario Villatoro.