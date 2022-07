El Salvador no participará en torneo Sub 15 femenino

La CONCACAF reveló este día el listado de selecciones que asistirán al Campeonato Sub 15 Femenino 2022, así como sus horarios y fechas.

Sin embargo, en dicho listado no figura el nombre de la selección nacional que representará al país en el torneo que se realizará entre el 31 de julio al 7 de agosto en la ciudad de Tampa, Florida.

Las jugadoras nacionales se iban a medir ante las selecciones de Granada, Nicaragua y Anguila en la liga B.

El combinado salvadoreño se había preparado para el torneo mediante un microciclo que inició el 11 de julio y estaba programado a finalizar el 29 del mismo mes; no obstante, el sábado 16 las seleccionadas se retiraron de las instalaciones por la falta de insumos.

More than 350 girls from 19 Concacaf Member Associations and Wales will be part of the 2022 Concacaf Girls’ U-15 Championship #GU15

Schedule & Groups 🔗 https://t.co/hKko6qV3yf pic.twitter.com/d5KkMCMsnK

— Concacaf W (@ConcacafW) July 27, 2022