Árbitros toman postura y deciden no presentarse a los partidos

El gremio arbitral ha tomado postura respecto a los últimos acontecimientos que se han suscitado en el fútbol nacional, a raíz del allanamiento por parte de la Fiscalía General de la República (Fesfut) a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), lo cual derivó en la paralización de las tres Ligas Profesionales (Primera, Segunda y Tercera División), al no contar con al aval con el aval del comité ejecutivo de la Fesfut para oficializar las designaciones arbitrales.

Y si bien la Primera División decidió ayer desarrollar la segunda jornada del torneo Apertura 2022, con los nombramientos arbitrales que se habían extendido entre semana, la Asociación Salvadoreña de Árbitros Profesionales de Fútbol (Asaprof) emitió cerca de la medianoche de este sábado un comunicado en el que anuncia que no se presentarán a los partidos programados para este domingo 17 de julio.

En el comunicado, los colegiados explican que han tomado esta postura a raíz de que se dieron cuenta que la “Comisión de Árbitros ha actuado sin el aval del comité ejecutivo de la Fesfut y por ende sin el aval del presidente de de la Comisión”, por lo que han intentado contactarse con los miembros de la Comisión y no han recibido respuesta.

“Como árbitros profesionales de fútbol, reconocidos por FIFA a través de las estructuras de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Comisión de Árbitros y Departamento de Arbitraje), somos respetuosos de los estatutos de la máxima autoridad del fútbol a nivel mundial, FIFA, y por ende de su representante en El Salvador, la Fesfut. Como árbitros no podemos obedecer al llamado de cualquier institución sin la previa certificación de la Federación Salvadoreña de Fútbol, a través de la Comisión de Árbitros”, planteó.

Además, explican que ayer los réferis se hicieron presentes a los partidos, engañados, pues asumieron que se tenía el aval federativo, cuando en realidad no era así.

“Nos encontramos con la incertidumbre de que las designaciones carezcan de la legalidad necesaria, ya que no cuentan con el aval federativo, por tanto, como árbitros profesionales no nos haremos presentes a los partidos de mañana, ni de las siguientes fechas, hasta que la Comisión de Árbitros no aclare esta situación y no se reciba la autorización por escrito y certificada por parte de la Fesfut”, aclaró.

Añaden, que deciden dirigir los partidos sin autorización de la Federación, automáticamente estarían dirigiendo sin la autorización de FIFA, y esto derivaría en muchas consecuencias

Por último, hacen un llamado a que se respeten los estatutos de FIFA y los debidos procesos, ante la situación que vive nuestro fútbol.