Amando Moreno podría ver minutos luego de casi 10 meses de inactividad

El mediocampista del New Mexico Unided, Amando Moreno, podría jugar su primer partido luego de sufrir un desgarro del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, alejándolo de las canchas en Estados Unidos y de ser convocado a la selección mayor de El Salvador.

El equipo del “Saiyajin” intentará continuar con racha invicta y consolidar su posición entre los cuatro primeros de la Conferencia Oeste, lo que le daría al equipo el primer partido de playoffs en casa en su historia.

Este día, el New Mexico United se enfrenta al New York Red Bulls II, equipo que ha ganado sólo una vez en casa esta temporada.

En la previa del encuentro, el equipo de Moreno publicó en redes sociales que el seleccionado nacional estará disponible para el juego de este día a las 4:00 de la tarde.

The first of 3 games of 6 days. VAMOS UNITED 🔥 #SomosUnidos pic.twitter.com/ScJdfHU6dQ

— New Mexico United (@NewMexicoUTD) July 31, 2022