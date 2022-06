Padre acusa a técnico de la Selecta Femenina de maltrato a su hija menor de edad

Más casos van saliendo a la luz sobre el ambiente que se vive en el interior de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), ahora con uno de sus entrenadores, luego de las declaraciones filtradas por Alex Jaime Valdez, un salvadoreño radicado en Texas, Estados Unidos, quien prestó a sus dos hijas menores de edad a distintos procesos de selección nacional.

El ente federativo se ha visto envuelto en una serie de escándalos en los últimos días, y la situación parece agravarse aún más, con la denuncia pública hecha por el padre de familia, acusando al técnico de las selecciones femeninas, Eric Acuña, de maltrato verbal hacia las dos legionarias.

Alex Jaime es el padre de Giselle Jaime, quien formó parte del proceso sub-17, y de Melaynie Jaime, de la sub-15, pero asegura que no cederá más a sus hijas a selección, mientras Acuña esté al frente, según declaró al medio internacional, Pase Filtrado.

“El maltrato verbal que se les da a las jugadoras cuando se está entrenando, no hay un respeto a las jugadoras y no hay una comunicación con las jugadoras. ¿Por qué digo esto? Porque mi hija (Giselle) me lo comentó, ella lo vivió con otras niñas”, introdujo Alex Jaime al medio.

“A las niñas se les baja la moral, sienten que no es lo correcto, y cuando ellas quieren expresarse, el tipo rápido las corta, no hay libertad para hablar de cómo se sienten. Las intimida” añadió,

Sobre cuáles son las palabras que su hija le ha comentado que el profesor le dice durante las prácticas, el padre de familia respondió: “Mi hija (Giselle) me comentó que él les dice, no sé si puedo decir la palabra aquí, pero les dice que no sean pendejas”, señaló.

Para este salvadoreño, Eric acuña “no es la persona indicada” para estar en la selección, pues como profesional tiene que tener cuidado sobre cómo se expresa. “No todas las niñas tienen la misma mentalidad. El tipo dice palabras y no le importa”, consideró.

Escucha la entrevista completa que Alex Jaime brindó al medio internacional Pase Filtrado.

“Yo como padre no quiero que mi hija sienta que es normal que un hombre le hable así a ella, que le hable con esa actitud y temperamento, no quiero que ella piense que eso es normal para una niña. Ella no se sintió bien, lo habló con las otras niñas de ahí y dicen que siempre es así. Es un tipo agresivo y malhablado, y les da miedo hablar porque tienen miedo a perder su puesto en la selección”, añadió.

Alex asegura que muchas niñas que van a los campamentos en Estados Unidos abandonan la selección “porque le tienen miedo a este tipo”.

El padre de familia aclaró que no es que esté en contra de algunos métodos rudimentarios utilizados por los entrenadores para motivar a las jugadoras, pero considera que no es necesario que llegue a un maltrato psicológico hacia las dirigidas.

“Si usted me pregunta a mí que si un técnico no puede ser fuerte con las niñas: ¡Sí, claro! De eso se trata: de competir, de ganarse un puesto en la selección; pero hay que saber cómo hacerlo, hay que saber cómo hay que entrenar a las niñas, cómo llegarles”, planteó.

Mientras esto no se resuelva, este salvadoreño resiente en Estados Unidos manifestó el rechazo a que sus hijas vuelvan a cargo de Eric Acuña, quien en una entrevista además mostró todo su respaldo a los actuales miembros del comité ejecutivo de la Fesfut, que están en el ojo del huracán por un nuevo escándalo en el fútbol nacional.