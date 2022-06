Nelson Bonilla: “En ningún momento hemos llegado borrachos”

El pasado sábado, el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Hugo Carrillo, comentó que la mayoría de jugadores de la Selecta mayor regresaron en estado de ebriedad tras una salida a la playa el Tunco antes del viaje de la Selecta a México para enfrentarse en el estadio Azteca en la última fecha de la Octagonal.

Esto lo reveló con motivo del comunicado que sacaron los jugadores de la selección sub-20, que compite en el Premundial en estos momentos por un boleto al Mundial de Indonesia, escrito en el que denuncian malos tratos por parte de la Fesfut, entre ellos, que les impidiera realizar un convivio en la playa antes de partir hacia Tegucigalpa, Honduras, donde se realiza la eliminatoria

Hugo Carrillo dijo que negaron la salida a los juveniles para evitar que sucediera lo mismo que con la Selecta.

“Lo que establecen los muchachos en el comunicado es que el secretario no les autorizó la salida a la Costa del Sol el jueves, y fue por un incidente que tuvimos un día antes de jugar con México en las eliminatorias. En esa ocasión, los jugadores pidieron permiso para ir a la playa el Tunco y regresaron a medianoche y la mayoría bien alcoholizados”, comentó Carrillo a Canal 4.

Ante ello, el capitán de la Selecta, Nelson Bonilla, salió hoy al paso desmintiendo los señalamientos y asegura que Carrillo lanzó la bola a la mayor para distraer a la opinión pública sobre las denuncias hechas por la sub-20 en cuanto a los premios, a querer enviarlos en bus y no en avión a la competencia, entre otras…

“Hugo Carrillo saca esto cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra. Se nos dio permiso el lunes, antes de viajar a México y jugamos en miércoles de esa semana. Yo no iba a jugar. Pero en ningún momento hemos llegado borrachos a la Fesfut como lo dijo Hugo Carrillo, sino que me lo compruebe, porque hablar es fácil, pero si no tenés pruebas, es complicado. Él no tiene pruebas de que llegamos borrachos”, se defendió el delantero en declaraciones brindadas a Diario El Salvador. “Todo este tema lo habla Carrillo pensando en que la gente iba a caer en el juego de él y que no se hablara de lo de la sub-20”, añadió.