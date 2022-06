Navas se une a la selección de Costa Rica y confía en clasificarse al Mundial

El portero Keylor Navas se incorporó este martes a la selección de Costa Rica y expresó su confianza en el trabajo y la unión de grupo para conseguir el boleto al Mundial de Catar 2022 en la repesca del próximo 14 de junio contra Nueva Zelanda.

“Vengo muy bien, con muchas ganas, muy contento y ojalá que podamos ganar para tener a Costa Rica en otro Mundial”, dijo Navas al programa Encuentro Deportivo de Radio Columbia a su llegada a Doha, donde se va a disputar el partido de repesca.

El guardameta del PSG francés agregó que se trata de “una oportunidad bastante bonita para clasificar al mundial” y que le grupo está consciente de “lo importante que esto es y la responsabilidad que tenemos”.

La selección de Costa Rica viajó el lunes a Catar con 21 futbolistas, a quienes se une Navas tras pasar unos días de descanso con su familia después de concluida la temporada el PSG.

El portero destacó este martes que la selección de Costa Rica es “un grupo bastante unido” en el que los jóvenes y los veteranos se han acoplado por el objetivo común.

“Gracias a todos los partidos de vida o muerte que ganamos en la eliminatoria es que llegamos aquí. Hay que tomarlo con la misma unión de grupo y el deseo de llegar al Mundial. Es un grupo bastante unido, una selección en la que cada uno sabe muy bien su rol, lo que es muy importante”, declaró.

Navas resaltó que todos los futbolistas, sin importar su experiencia o su juventud, han entregado el mayor esfuerzo en la cancha los muchos o pocos minutos que les ha tocado jugar.

“Siempre hemos tenido la misma actitud, ganas de ayudar, de estar todos juntos por un bien común. Los jóvenes han tenido humildad para saber que tienen talento y las ganas de ir a un Mundial. Los jóvenes están con ganas de trabajar y de comerse al mundo, los veo con mucha ilusión de llegar al fútbol internacional, al Mundial y dejar el nombre de Costa Rica lo más alto posible y me recuerda cuando yo estaba joven ahí”, dijo.

Costa Rica ganó solo 6 puntos en los primeros siete partidos de la eliminatoria, pero en los restantes 7 compromisos cosechó 19 de los 21 puntos en juego, una remontada que le permitió clasificar a la repesca con los mismos puntos que Estados Unidos, selección que obtuvo el último boleto directo de la Concacaf por diferencia de goles.

Navas fue punto alto en esa recuperación de Costa Rica, pero el guardameta prefiere destacar el trabajo de todo el plantel.

“Yo no he hecho ningún gol y sin goles no se gana, entonces todos somos importantes. Recuerdo compañeros sacándola de la línea o el que hace la asistencia para el gol. Hay momentos que he podido ayudar al equipo pero eso no significa que haya sido solo yo. Sería muy injusto decir que una selección es un solo jugador”, expresó.

Sobre su futuro en el PSG y su competencia con Gianluigi Donnarumma, el guardameta costarricense dijo que tiene dos años de contrato con el club.

“Siempre he sido un luchador y me gustan los retos. Vamos a ver qué tiene Dios para mi vida”, dijo.

Navas reconoció que no se sintió cómodo con la rotación en la portería que implementó la temporada anterior el entrenador Mauricio Pochettino, pues considera que tiene nivel para se titular.