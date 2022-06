Hugo Pérez: “Si quieren que me cambien que hablen con el presidente”

El técnico de la Selecta, Hugo Pérez, respondió a los críticos que señalaron que la Selecta fue un total “desastre” ante Granada en la segunda jornada de la Liga de Naciones, pese a que logró sacar un empate de 2-2.

“Aquí dijeron que habíamos sido un desastre, yo no comparto eso. Ahora bien, ¿desastre quiere decir que nosotros tuvimos 17 ocasiones que llegamos a la puerta contraria? Un equipo que es un desastre y que no tiene idea de cómo juega no llega 17 veces ni por accidente y, segundo, nosotros tuvimos la posesión del balón 52 % y para nosotros es importante porque ese es nuestro estilo”, alegó el director técnico.

Sí reconoció que se falló en la parte defensiva, pues hubo notables errores individuales del central Ronald Rodríguez, además que el grupo no marcó como se le exige durante los entrenamientos, pues esa tarea no corresponde solo a los cuatro zagueros, y al contención, sino a los 11.

“En lo defensivo pasaron dos cosas, como grupo no pusimos el empeño de sacrificarse a marcar, correr y cubrir espacios, unos lo hicieron y otros no, y segundo, cometimos errores individuales que nos costaron los dos goles”, manifestó.

También dejó un mensaje a sus detractores, quienes piden que sea removido de su cargo.

“Lo único que me molesta es cuando la gente dice que es un desastre, que me cambien. Si quieren que me cambien que hablen con el presidente (Hugo) Carrillo y esas personas que quieren que me cambien que le muestren por qué me tiene que cambiar y si él me dice ‘ellos tienen razón, no estás haciendo bien tu trabajo’, no hay problema, yo no voy a estar aquí a la fuerza”, indicó.

El próximo martes 14 de junio viene Estados Unidos.