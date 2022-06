Fesfut habría alterado el diagnóstico sobre la lesión del árbitro de la final

La Clínica Radiológica Usuluteca anunció hoy que tomará acciones legales contra la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) por la alteración del diagnóstico real que ellos emitieron al árbitro de la final, Edgar Alonso Ramírez, quien solo sufrió un pequeño espolón óseo, lo que indica que no hay lesión en la tomografía de Rayos X, al presentar los tejidos blandos normales.

La Federación emitió ayer un comunicado en el que coloca como diagnóstico del colegiado “un esguince grado 1 del ligamento tibioastragalino posterior”, luego de realizarle una Ultrasonografía, por lo cual no continuó dirigiendo la final, siendo reemplazado por el cuarto árbitro.

Berenice Beltrán, jefa administrativa Clínica Radiológica Usuluteca, explicó a Diario 1 que lo que se le realizó al árbitro fue una toma de Rayos X y no una Ultrasonografía como dijo la Fesfut. También, en la misma se observa que no hay esguince grado 1, si no, solo la presencia de un pequeño espolón.

Asimismo, el diagnóstico de la clínica emitido por la Fesfut, no cuenta con sello.

Según la administrativa, un radiólogo tampoco puede emitir dos lecturas de diagnóstico, de Ultrasonografía y Rallos X, en un mismo escrito. Tiene que dar impresión de los dos estudios por separado.

Lo que la Federación comunicó textualmente, en un diagnóstico que utiliza el nombre y firma de la radióloga Margarita Jovel, fue el siguiente:

“Se realizó ultrasonido de partes blandas de tobillo izquierdo: Esguince grado 1 del ligamento tibioastragalino posterior. Na se aprecio derrame articular. Se evalúan radiografías antera posterior y lateral de tobillo: con técnica aceptable. Los estructuras óseos se visualizan intactos y alineados sin datos que sugieran lo presencio de trazos de fracturas, masas intrínsecas o extrínsecas”.

Mientras que el que emitió la Clínica Radiológica Usuluteca es el siguiente:

“Se evalúan radiografías antero posterior y lateral de tobillo, con técnica aceptable: Pequeño espolón óseo a nivel de la inserción del tendón de Aquiles. Los espacios articulares se aprecian conservados. Las estructuras óseas se visualizan intactas y alineadas, sin datos que sugieran la presencia de lesiones líticas, blásticas, trazos de fracturas, masas intrínsecas o extrínsecas. Los tejidos blandos se observan de aspecto normal, no evidenciando edemas, masas, calcificaciones o tumefaccines”.