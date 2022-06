El Miami FC llamó “guanacos” a jugadores y salvadoreños enfurecen

El Miami FC de la USL Championship anunció a mediados de esta semana el fichaje del delantero salvadoreño, Joaquín Rivas, con quien ya son tres los futbolistas salvadoreños nacidos o crecidos en Estados Unidos que comparten en el mismo club.

Los otros dos jugadores son Joshua Pérez, sobrino del técnico de la Selecta, Hugo Pérez, a quien por cierto ya no hemos visto en selección, y el volante salvadoreño-estadounidense, Christian Sorto, jugador de 22 años nacido en Maryland, quien se incorporó al Miami FC en diciembre del año pasado.

El club dedicó hoy una publicación a los tres salvadoreños con el título “Los Tres Guanacos” acompañado de una fotografía con los tres jugadores abrazados, pero los aficionados no se lo tomaron en gracia en las redes sociales.

“Mejor cuscatlecos”, opinó el periodista Ricardo Rebollo. “¡Basta de llamarnos guanacos! Eso me ofende como salvadoreña”, escribió una compatriota radicada desde hace años en Estados Unidos.

“Ningún salvadoreño debería sentirse orgulloso que le digan guanaco, es un adjetivo mal ocupado del que muchos se sienten orgullosos, inconsciente o ignorantemente. El guanaco es un animal perezoso, algo que no es el salvadoreño, mejor digan cuscatleco”, opinó otro usuario en la red de Twitter, recibiendo respaldo de otro internauta.

“Salvadoreños, sí; guanacos, no”, replicó Samuel Montes. “Más respeto, creo que a no todos les gusta que le llamen Guanacos, deberían de investigar primero antes de esas publicaciones… Hubieran escrito: los 3 cuscatlecos o los 3 cipotes, pero ¿guanacos?… dejan mucho que desear”, cuestionó otro salvadoreño.

Otros aficionados, por su parte, apelaron al fundamentalismo “criollo” de que si no han nacido en El Salvador, no son o no se sienten salvadoreños, algunas de las críticas que ha recibido el proceso de Hugo Pérez desde su inicio, al aportar por jugadores hijos de padres migrantes salvadoreños, o con algún otro vínculo, quienes han sido formados futbolísticamente en países más desarrollados.

“Pregúntenle a ellos a ver si se sienten guanacos”, cuestionó Salvador Castillo. “De hecho no lo son”, respaldó otro usuario, pero lo mandaron a leer la Constitución.