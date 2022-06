Destituyen a presidente de boxeo denunciado ante la FGR por acoso sexual

Casi tres meses después que las atletas nacionales, Hazel Gisselle Escobar Alvarado y Silvia Concepción Medina Torres, denunciaran por acoso sexual al presidente de la Federación Salvadoreña de Boxeo (Fesalbox), José Alexander Olmedo Hernández, el titular fue destituido de su cargo, por lo que desde hoy ha asumido la dirección una comisión normalizadora instalada por el Instituto Nacional de los Deportes (INDES).

Dicha comisión, presidida por Samuel Contreras, fue juramentada ayer y estará al frente de la Federación durante los próximos seis meses, tiempo en el que intentará solventar los conflictos internos.

La atleta Silvia Medina Torres, quien además es estudiante de la carrera Licenciatura en Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador (UES), había decidido abandonar el boxeo al no tolerar los hostigamientos de Olmedo, a quien además acusó de ofrecerle una beca, dinero e inclusive empleo, a cambio de favores sexuales.

El acoso verbal que sufría diariamente, desde octubre de 2019 a marzo de 2020, fue gradual, a tal punto que en una ocasión, de acuerdo a la boxeadora, el titular de la Fesalbox intentó forzarla a tener relaciones sexuales en un gimnasio de su propiedad.

Todo eso lo expuso en una carta dirigida al INDES, quien ha dado respuesta tres meses después. Su compañera, Hazel Escobar, por su parte, incluso llevó la denuncia al Juzgado Especializado 1° de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres a principios de marzo.

“Eran demasiadas quejas. Solamente entre enero y febrero hubo más de 15 cartas de diferentes atletas. No solamente fui yo y Hazel. Éramos varias, incluidos despidos injustificados, hasta que por fin INDES tomó cartas en el asunto de forma seria, porque para mí mucho se tardaron”, reaccionó la atleta.

“Me siento feliz porque a mí este deporte me ha ayudado muchísimo en cuanto a la autoestima, a agarrar confianza. El hecho de que él ya no esté en la presidencia es una gran felicidad, no solo por mí, sino por las demás niñas y adolescentes que están llegando a la Federación. Ya van a tener a un acosador menos”, manifestó a este medio.

La boxeadora asegura que ahora en sus planes está retomar los entrenamientos y continuar practicando el deporte que tanto le gusta.

“Gracias a Dios se logró el objetivo y ya estoy pensando en volver. Hasta las lágrimas se me salieron de la felicidad porque yo amo este deporte y quiero poner en alto el nombre de este país y yo sé que lo voy a lograr”, apuntó.

Silvia invita a otras atletas de las diferentes Federaciones a que tomen este caso como ejemplo y que “si están pasando por un algo igual o similar, que lo denuncien”.