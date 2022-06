Delantero de Dragón: “Mi papá me puso un machete en la nuca queriéndome matar”

Rommel Mejía es un delantero de 28 años nacido en San Miguel, que ayer consiguió su segundo ascenso a Primera División con C.D. Dragón.

En las imágenes se le observa festejando muy eufórico tras anotar un doblete que llevó a su equipo a la máxima categoría, pero pocos saben todo lo que tuvo que vivir para llegar de nuevo hasta ahí.

Rommel es hijo de un padre que abusó del alcohol y las drogas, patrón que el jugador reprodujo cuando tocó la fama en el fútbol, tras conseguir un boleto al Mundial de Turquía con la selección salvadoreña sub-20 cuando tenía 19 años, situación que empeoró al cumplir su sueño de jugar en un equipo grande como Águila.

“A mi corta edad logré tocar el cielo con las dos manos, pero cometí muchos errores. Aquellos que te dicen ser amigos, aquellos que te dan una cerveza, aquellos te dan una línea. Yo consumía cocaína. Nunca me había enamorado en la vida como me enamoré de la cocaína. He tenido muchas novias, tuve mi primer hogar, pero yo nunca me enamoré como me enamoré de la cocaína. Era drogadicto crónico”, dijo en un testimonio que le dio a un grupo de jugadores de un equipo de Cuarta División, imágenes que fueron grabadas por Carlos de la O.

El jugador contó que le enfermó la fama y el dinero que llegó a tener en sus manos cuando tenía 19 años.

“Cuando cumplí 19 años mi vida cambio: me convocaron a la selección sub-20 y clasifiqué a un Mundial. Tuve la dicha de ganar un boleto al Mundial Turquía Sub-20, algo histórico que nadie lo ha logrado en este país”, narró.

“Ahí mi vida cambió porque ahí fue donde toqué el cielo, pero no supe valorar la oportunidad que Dios me estaba dando. Hasta ese día yo tenía disciplina, pero cuando vine de ganar ese boleto en México, todo cambió, porque no es lo mismo ganar $60 en un carwash -es lo que a mí me encanta: lavar carros- que agarrar un premio de $1,000 por un gol, eran los premios que a mí me daban. Agarrar tanto dinero a mí me enfermó y las amistades que tenía me terminaron de enfermar”, prosiguió.

A Rommel los amigos lo invitaban a burdeles y a bares, donde probó su primera cerveza: una Corona: “Cuando yo probé la primera cerveza, no me gustó, me gustó la reacción. Es que mi infancia ha sido bien complicada, yo no tuve una infancia de cualquier niño, ni la que yo quise tener. Mi infancia fue bien dura porque yo tengo un trauma psicológico al ver a mí papá cómo enfrentaba los problemas bajo el alcohol y bajo la droga”, contó.

“Mi papá me llegó a poner un machete en la nuca queriéndome matar, bien drogado, y por misericordia de Dios estoy contando este testimonio. Cuando yo tomé mi primera cerveza se me olvidó todo eso”, continuó.

El delantero generó una gran adicción a la cocaína, llegando al punto de pedir dinero en las calles de San Miguel, después de ganar muy bien en equipos como Águila.

“Yo llegué a pedir coras y dólares en las calles de San Miguel para comprar drogas en 2016, después de estar jugando en Águila, Dragón y Pasaquina. De Limeño me echaron por la vida desordenada que llevaba. Todo lo que yo ganaba era para cocaína”, manifestó. “Llegué a ganar casi 3,000 en Águila, pero el dinero nunca me hizo feliz porque me hundió en la droga”, añadió

Pero pedir dinero no fue tan humillante para él como llegar a besar los zapatos de alguien para que le diera el químico del que se había generado una codependencia.

“Llegué a besarle los zapatos a una persona para que me diera cerveza o una línea de coca. Estaba repitiendo la misma historia de mi papá cuando él nos abandonó, porque yo había abandonado a mi hija”, sinceró.

Ahora Rommel ya tiene más de tres años de ya no consumir nada y la vida le ha dado otra oportunidad al volver a jugar en Primera División. Esta vez espera no fallar.