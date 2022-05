VIDEO | Luis Suárez confiesa que tiene ofertas en Centroamérica

El delantero uruguayo Luis Suárez vuelve a salir por la puerta pequeña del Atlético de Madrid tal como le sucedió en 2020 con el Barcelona en la era de Ronald Koeman, quien lo despidió por teléfono.

En una entrevista concedida al programa El Larguero de la Cadena SER, el charrúa manifestó que se enteró por el director de comunicación del Atlético que le iban a dedicar un acto de despedida al no contar con él para la temporada 2022-2023 y así fue como lo homenajearon la semana pasada.

“Me dijo Rafa Alique que me iban a hacer una despedida y no sabía que no iba a seguir… No hablé nada con el Cholo (técnico) ni con Berta (director deportivo) ni con Miguel Ángel (presidente). Me podían haber avisado antes”, reveló.

Sobre su futuro y las ofertas que tiene en la mesa, Lucho manifestó: “Te llaman de Suramérica, de equipos como de Brasil, también me llamaron de Centroamérica y de México y después de Argentina, donde también hay posibilidades, pero sinceramente mi cabeza y mi mentalidad está para el nivel competitivo”, apuntó por lo que seguramente continuará en Europa.

Video de Twitter/@DiegoLopezTV