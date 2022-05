Un título que costó lágrimas a jugador chalateco al perder a su madre

Más allá del fútbol desplegado en la final, Alianza demostró ayer poseer otras credenciales para ser digno merecedor del título, al mostrar unidad, arropando en todo momento al jugador chalateco, Óscar Rodríguez, quien no pudo entrenar con normalidad con el equipo por luto, pero el técnico, Tigana Meléndez, le permitió jugar y patear un penal en la tanda decisiva, y sus compañeros le entrenaron el gafete para que fuera él quien levantara la histórica Copa 17.

Óscar contó que solo pudo entrenar dos días en la semana previa a la final, pero el entrenador lo mandó a la cancha en el tiempo extra, para que diera el “extra” al 114′, ingresando por Óscar Cerén y lo consiguió al anotar con más motivación que nunca su penal en la tanda decisiva, cambiándole totalmente la dirección a Benji Villalobos.

Al acertar, alzó sus manos con dedicatoria al cielo, por su madre Rosa Haydeé Maldonado de Rodríguez, quien perdió la vida el pasado 24 de mayo.

En ese momento, el grupo salió a abrazarlo, regalando uno de los momentos más emotivos de la final, al arroparlo y aflorar el llanto en sus compañeros.

“Desgraciadamente perdí a mi madre durante la semana de la final, y por eso no pude jugar semifinales, igual no pude entrenar para la final, prácticamente entrené solo dos días, pero gracias a Dios y a Tigana también porque no lo merecía pero al final me convoca y me da la oportunidad de patear el penal y poder dedicarle el gol y el título a mi mamá”, manifestó en jugador en declaraciones a Canal 4.

Con el pitazo final, que dejaba a Alianza campeón con marcador de 1(5)-1(4), el jugador se lanzó a la grama, hundido en llanto, pero sus compañeros lo cobijaron y levantaron en sus hombros.

Luego, los capitanes del equipo albo, Fito Zelaya y Marvin Monterroza, decidieron darle el gafete rojo para que fuera él quien pudiera levantar el título en la ceremonia de premiación, un gesto que sin duda Óscar jamás olvidará, al costarle lágrimas…